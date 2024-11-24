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جثة و3 مصابين في حادث حافلة مدرسية أعلى الدائري

10:23 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

حادث حافلة مدرسية أعلى الدائري

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كتب - محمد شعبان:

لقي سائق ميني باص مدرسي مصرعه وأصيب 3 آخرون في اصطدام الحافلة بالرصيف أعلى الطريق الدائري.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مدخل العين السخنة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام ميني باص خاص بمدرسة "القمم" بالرصيف اتجاه التجمع.

أسفر عن الحادث مصرع السائق وأصيبت مشرفة وتلميذين نقلوا إلى مستشفى البنك الأهلي للعلاج.

حادث حافلة مدرسية

حادث حافلة مدرسية الطريق الدائري مصرع سائق ميني باص مدرسي مدرسة القمم
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