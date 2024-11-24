قطع جثتها واحتفظ بها في الثلاجة.. الجنايات تبدأ محاكمة المتهم بقتل "سيدة النهضة"

كتب ـ صابر المحلاوي:

تبدأ الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل جارته.

وأحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، القضية رقم 6414 لسنة 2024 جنايات السلام ثانٍ، والمتهم مسن بقتل جارته "سماح" وتقطيع جسدها وإلقاء أشلاء منها في مقلب قمامة مع الاحتفاظ بباقي الجسد في ثلاجته في منطقة النهضة بمحافظة القاهرة إلى محكمة الجنايات العاجلة بتهمة القتل العمد.

أمام جهات التحقيق، أدلى المتهم باعترافات تفصيلة عن الجريمة، حيث أكد أن قتل جارته "أم ناهد" طعنًا من ثم قطع جثمانها إلى أشلاء ألقي البعض من الجثمان في صندوق قمامة، واحتفظ بباقي الجثمان في ثلاجة داخل الشقة لحين التخلص منه في وقت لاحق في محاولة منه لعدم كشف جريمته.

وصرحت نيابة شرق القاهرة الجزئية، التصريح بدفن "سيدة النهضة" التي لقيت مصرعها على يد جارها بمنطقة النهضة- قطعها جارها لأشلاء- وذلك عقب توقيع الكشف الطبي الشرعي عليها بعد إعداد تقرير وافٍ عن الجريمة من ثم تسليمها لذويها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت في وقت سابق بلاغًا من شقيق المجني عليها بتغيبها لعدة أيام عن شقتها، ودلت التحريات وجمع المعلومات أن جارها وراء اختفاءها وقيامه بقتلها، حيث تم ضبطه؛ و بمواجهته أقر بارتكابه للجريمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات العاجلة.