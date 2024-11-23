تفاصيل جديدة بشأن وفاة الملحن محمد رحيم في الهرم

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في وفاة الملحن محمد رحيم؛ حيث عثر كل من سائقه الخاص وحارس العقار الذي يسكن به على جثته داخل شقته.

وأضافت التحريات أن الملحن محمد رحيم يقيم في الشقة مع زوجته أنوسة كوتة مدربة الأسود لكنها في وقت وفاته لم تكن برفقته؛ حيث كانت في عرض للسيرك في محافظة السويس، وعادت فور اتصال السائق بها وإخبارها بوفاة زوجها.

واستدعت النيابة أنوسة كوتة مدربة الأسود زوجة الملحن محمد رحيم كما استدعت سائقه الخاص وحارس العقار لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

وأكد مصدر أمني عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، مُشيرًا إلى أن الإصابات الظاهرة على جسده ناتجة عن أزمته الصحية التي استمرت لعدة أشهر، وأفاد تقرير مفتش الصحة بوجود كدمات وسحجات بجسده، لكنها ليست نتيجة اعتداء.

وأفادت التحريات بأن مداخل ومخارج الشقة لم تتعرض لأي كسر أو عنف، كما لم تُظهر كاميرات المراقبة أي تحركات مريبة حول المنزل وقت وقوع الوفاة.

تستمر النيابة في إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة بالكامل مع الاحتفاظ بحق إعادة فتح التحقيق حال ظهور أدلة جديدة.