ابن زوجة الشيف الشهير يروي لحظات الرعب والهروب بعد دهس عامل دليفري

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالشيخ زايد، تفاصيل جديدة حول حادث دهس ابن زوجة شيف شهير لـ عامل دليفري على طريق الشيخ زايد.

وقال المتهم إنه أخذ مفتاح سيارة "رانج روفر" الخاصة بزوج والدته للتوجه إلى السوبر ماركت، وفي أثناء سيره على الطريق، فوجئ بعامل دليفري يقود دراجة نارية قام بتغيير الحارة المرورية فجأة، مما جعله غير قادر على التوقف أو تفادي الاصطدام به.

وأوضح أنه توقف بعد مسافة قصيرة نتيجة عطل في السيارة، ثم اتصل بزوج والدته لإبلاغه بالحادث، لكنه قرر مغادرة المكان خشية من ردة فعل المارة وأصدقاء المجني عليه.

وجهت النيابة للمتهم تهم القتل الخطأ، قيادة سيارة بدون ترخيص، والتقاعس عن مساعدة المصاب.

وفي اليوم التالي، خضع المتهم لتحليل مخدرات داخل مصلحة الطب الشرعي، حيث تم سحب عينة دمائه بناءً على قرار النيابة لفحصها والتأكد من وجود مواد مخدرة.

من جانبه، قرر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، حبس ابن زوجة الشيف الشهير لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمر بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات. كما تقرر إخلاء سبيل الشيف الشهير بكفالة ٢٠ ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في القضية رقم ٥٢٦٨ لسنة ٢٠٢٤، حيث كلفت المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث، بما في ذلك تحديد المتسبب في الوفاة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع. كما تم تكليف مفتش الصحة بالكشف الطبي على جثة المجني عليه للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى فحص السيارة والدراجة النارية المتورطتين في الحادث.

في شهادته، قال مهندس كمبيوتر كان شاهداً على الحادث إنه كان يقود سيارته بسرعة ٨٠ كم/ساعة عندما شاهد سيارة تقود بسرعة فائقة تتجاوز ١٦٠ كم/ساعة، وعندما تجاوزت سيارته، فوجئ برؤيتها تصطدم بدراجة نارية للمجني عليه، الذي كان يغير حارته المرورية. وأضاف أن السيارة دهست الدراجة النارية وأسقطت جسد المتوفي، ليطير في الهواء قبل أن يسقط على الأرض.