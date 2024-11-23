حبس سائق 3 سنوات لإدانته بدهس لاعبي فريق الدراجات بنادي 6 أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، حكمًا بالحبس 3 سنوات على سائق سيارة نصف نقل، لإدانته بدهس 7 لاعبين من فريق الدراجات بنادي 6 أكتوبر أثناء تمرينهم على طريق مصر-إسكندرية الصحراوي، وألزمته المحكمة بأداء تعويض مدني مؤقت قدره 1000 جنيه لكل لاعب.

تلقت النيابة العامة بالشيخ زايد بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروع على طريق مصر-إسكندرية الصحراوي، أسفر عن إصابة 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات.

انتقل فريق من النيابة العامة، تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسماع أقوال المصابين. وتبين دخول 4 لاعبين إلى المستشفى في حالة حرجة حالت دون الاستماع إليهم، بينما غادر لاعب واحد المستشفى، واستمع فريق التحقيق إلى شهادتي لاعبين آخرين.

"مشوفناش حاجة... عربية خبطتنا من الخلف، وملحقناش نعرف أي حاجة. لقينا نفسنا فوق بعض والعجل اللي بينا متفرم."

كشفت التحريات أن سيارة نصف نقل اقتحمت موكب الفريق من الخلف، مما أدى إلى سقوط اللاعبين وإصابتهم بكسور وجروح وكدمات متفاوتة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق، الذي اعترف أمام النيابة بدهس اللاعبين وهروبه من موقع الحادث خوفًا من المساءلة القانونية.

بعد تحقيقات موسعة، أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمها بالحبس 3 سنوات على السائق، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 1000 جنيه لكل لاعب مصاب.