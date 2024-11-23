القاهرة - مصراوي:

علم مصراوي أن جهات التحقيق قررت نقل جثمان الملحن محمد رحيم لمشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ملابسات الوفاة.

وأكد مصدر مطلع أن شقيق الملحن والذي يدعى "طاهر" طلب تشريح الجثمان لتشككه في طبيعة الوفاة، حيث أفاد أن لاحظ بعض الكدمات على جسده ونزيف من الأنف.

كما ذهب إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وأقر بأن هناك اشتباهًا في وفاة شقيقه بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة وجود كدمات وسحجات في جسده عقب الكشف المبدئي عليه.