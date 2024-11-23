التفاصيل الكاملة لـ مقتل طالب في البساتين

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس بائع لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طالب على خلفية خلافات شخصية بينهما.

وتستمر النيابة العامة في مباشرة التحقيقات؛ للتأكد من تفاصيل الواقعة ومراجعة الأدلة والشهادات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طالب في منطقة البساتين.

انتقل رجال المباحث فورًا إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم، وهو يعمل بائعًا، ونُقلت جثة الضحية إلى المستشفى.

ويُجري رجال المباحث تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث وتحديد دوافع الجريمة، وعُرض المتهم على قاضي المعارضات، الذي أصدر قرارًا بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.