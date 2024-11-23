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ضبط مسجل خطر بكيلو ونصف مخدرات بقنا

05:01 م السبت 23 نوفمبر 2024

ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو ونصف مخدرات داخل إحدى قرى مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بتمكن قوة أمنية من القبض على مسجل خطر بحوزته مخدرات وسلاح أبيض داخل إحدى قرى مركز قنا.

وبعد الفحص تبين القبض على شاب يبلغ من العمر 31 عامًا، من إحدى قرى مركز قنا وكان بحوزته كيلو من الشابو المخدر ونصف كيلو حشيش وسلاح أبيض ودراجة بخارية.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا قبض مسجل خطر مخدرات
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