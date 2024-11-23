شرطة الكهرباء تضبط 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية انضباطية مُكبرة؛ لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5018 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

تم اتخاذ الإجراءات، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية بهدف إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة.