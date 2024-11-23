ضبط 57 متهمًا بحوزتهم مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 57 متهما - بينهم سيدة، بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة (20 كيلو استروكس- 71 كيلو جرام من مخدر الحشيش- أسلحة نارية)

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بــ (11.240مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.