ضبط 57 متهمًا بحوزتهم مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه
04:55 م السبت 23 نوفمبر 2024
كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 57 متهما - بينهم سيدة، بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة (20 كيلو استروكس- 71 كيلو جرام من مخدر الحشيش- أسلحة نارية)
قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بــ (11.240مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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