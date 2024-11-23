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ضبط 57 متهمًا بحوزتهم مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه

04:55 م السبت 23 نوفمبر 2024

ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 57 متهما - بينهم سيدة، بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة (20 كيلو استروكس- 71 كيلو جرام من مخدر الحشيش- أسلحة نارية)

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بــ (11.240مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مخدرات الإتجار في المواد المخدرة المواد المخدرة الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة
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