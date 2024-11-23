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200 جنيه غرامة.. قرار قضائي ضد اللاعب أحمد فتحي لتعديه على "سايس"

04:54 م السبت 23 نوفمبر 2024

أحمد فتحي

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كتب- أحمد عادل:


قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تغريم لاعب النادي الأهلي وبيراميدز السابق 200 جنيه، بتهمة التعدي على "سايس" في منطقة التجمع.

كانت النيابة العامة أحالت اللاعب السابق لمحكمة الجنح بتهمة التعدي على " سايس" سيارات بعد خلاف فيما بينهما على ركنة سيارة في منطقة التجمع.

وحرر "سايس" سيارات محضر ضد اللاعب أحمد فتحي، بعد الاعتداء عليه بعد خلاف فيما بينهما في منطقة التجمع.

محكمة جنح القاهرة الجديدة النادي الأهلي بيراميدز أحمد فتحي
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