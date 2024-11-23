قرار قضائي جديد بشأن محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس حجز محاكمة الفنان عمرو دياب والشاب سعد أسامة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الصفع"، التي حدثت أثناء إحياء حفل زفاف في أحد فنادق القاهرة الجديدة، لجلسة 7 ديسمبر للحكم.

استمعت محكمة جنح التجمع الخامس إلى مرافعة المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان عمرو دياب، على خلفية اتهامه بالتعدي على الشاب "سعد أسامة" داخل الفندق.

وطالب دفاع الفنان عمرو دياب، بتعويض مدني لموكله عن الأضرار التي لحقت به من تصرفات الشاب "سعد أسامة" أثناء قيامه بعمله.

وأوضح دفاع عمرو دياب، أن موكله كان يؤدي عمله في إحياء فقرة غنائية بحفل الزفاف، وأن الشاب سعد أسامة كان يؤدي عمله أيضًا، مما ينفي الادعاء بوجود تفرقة بين غني وفقير كما ورد في مرافعة دفاع الشاب.

وأضاف الدفاع أن "سعد أسامة" ترك عمله وتوجه إلى المسرح للتصوير مع الفنان. وبعد التقاطه عدة صور تذكارية، سعى لتحقيق الشهرة "التريند"، مما دفع الفنان للدفاع عن نفسه بشكل شرعي.

وتابع دفاع عمرو دياب قائلاً: "هل من الطبيعي أن يعطل أحدهم الفنان عن عمله؟ الشاب أراد تحقيق الشهرة إما بدفع الفنان ليسقط ويصبح حديث الناس، أو بتعرضه للاعتداء من الفنان لتتناقله السوشيال ميديا، وهذا ما حدث بالفعل".

وقال عمرو دياب في تحقيقات النيابة العامة إنه أثناء إحيائه لحفل زفاف داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، فوجئ بشخص يقوم بجذبه وقرصه، مما أثر على تركيزه وأزعجه، فقام برد الاعتداء وصفعه على وجهه لإبعاده عنه.

وأضاف الفنان في أقواله أنه غادر حفل الزفاف فورًا وأبلغ محاميه الخاص لتحرير محضر ضد الشخص، متهمًا إياه بالإيذاء المعنوي والبدني، بالإضافة إلى التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد حددت جلسة الدور الرابع من شهر نوفمبر لبدء محاكمة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل إحدى الحفلات في فندق بالقاهرة.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح لمحاكمته عن التهمة الموجهة إليه في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب".