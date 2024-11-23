قرار جديد من المحكمة في اتهام مضيفة طيران بإنهاء حياة ابنتها

كتب-أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، حجز محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها باستخدام "حزام" حقيبتها في منطقة الرحاب، لجلسة 26 ديسمبر للحكم.

وقال دفاع المتهمة إن زوج المتهمة "أميرة ح" قام بتطليقها قبل جلسة محاكمتها بيوم واحد، وتخلى عنها بعد أن كان أول الداعمين لها، مشيرًا إلى أنها لم يعد لها أحد في مصر سوى الله، مؤكدًا أنه متمسك بطلب عرضه على لجنة طبية خاصة من خارج مستشفى العباسية.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياة ابنتها تنفيذًا لهذا الإيحاء.

وأكدت المتهمة في أمر الإحالة أنها لا تعتبر ما تفعله أفكارًا متطرفة، بل علاجًا بالطاقة. وكانت تقنع زوجها، عندما يفتح معها الحديث حول تصرفاتها الغريبة، بأنها تمارس "لغة النور"، وهي أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.

وأضاف دفاع المتهمة التونسية "أميرة ح" أن موكلته غير مسؤولة عن أفعالها.