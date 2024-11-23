مصرع طفل سوداني سقط من الأسانسير في فيصل

كتب - محمد شعبان:

لقي طفل سوداني مصرعه، إثر سقوطه من مصعد عقار في منطقة فيصل غرب الجيزة، اليوم السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بشارع العشرين.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ تحت إشراف المقدم أحمد عصام، حيث تبين أن الطفل، البالغ من العمر 9 سنوات، قد لقي مصرعه إثر سقوطه من مصعد العقار رقم 14.

ويقوم رجال الشرطة بمعاينة موقع الحادث تمهيدًا لنقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





