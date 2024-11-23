محامي مضيفة طيران المتهمة بقتل ابنتها يكشف آخر التطورات: "زوجها تخلى عنها"

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إلى مرافعة دفاع مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها باستخدام "حزام" حقيبتها في منطقة الرحاب.

وقال دفاع المتهمة إن زوج المتهمة "أميرة ح" قام بتطليقها قبل جلسة محاكمتها بيوم واحد، وتخلى عنها بعد أن كان أول الداعمين لها، مشيرًا إلى أنها لم يعد لها أحد في مصر سوى الله.

وأكد الدفاع أنه متمسك بطلب عرضه على لجنة طبية خاصة من خارج مستشفى العباسية، وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياة ابنتها تنفيذًا لهذا الإيحاء.

وأوضحت المتهمة في أمر الإحالة أنها كانت تعتقد أن ما تفعله ليس أفكارًا متطرفة، بل علاج بالطاقة، كما كانت تقنع زوجها، عندما يفتح معها الحديث حول تصرفاتها الغريبة، بأنها تمارس "لغة النور"، وهي أكواد تُفتح الهالات الموجودة في الجسم.

وأضاف دفاع المتهمة التونسية "أميرة ح" أن موكلته غير مسئولة عن أفعالها.