قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 111 متهمًا في قضية "طلائع حسم"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم"، لجلسة 12 يناير المقبل لفض الأحراز.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، تهمًا تتعلق بقيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وذلك في الفترة من عام 2015 حتى يناير 2021 داخل مصر.

كما وجهت لبعض المتهمين تهمًا تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.