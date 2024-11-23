محاكمة 13 متهماً بالانضمام لخلية داعش في كرداسة لـ 10 ديسمبر

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 13 متهماً في القضية رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش كرداسة"، لجلسة 10 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني وحتى الثالث عشر انضموا إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها. كما ارتكب المتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، حيث مولوا الجماعة المذكورة بأموال جمعوها ومدوها بها، وقام المتهمون من الأول وحتى الثالث والتاسع بتوفير أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضاء الجماعة. كما أمد المتهمون من الثاني وحتى الخامس الجماعة بالمفرقعات، وجمعوا لها مهمات وآلات ومواد لتصنيعها.

واستكمل: المتهمون من الأول وحتى السادس قاموا بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتلقي تدريبات على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، وتلقوا تدريبات لتصنيع المواد المفرقعة وكيفية استخدامها ضد الأشخاص والمنشآت. كما روّجوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة للانضمام إلى تلك الجماعة المسماة "داعش"، ولأفكارها ومعتقداتها الداعية لاستخدام العنف.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الخامس أيضاً صنعوا وحازوا مواد مفرقعة وأخرى في حكمها دون الحصول على ترخيص بذلك، حيث صنعوا مواد مثل ثلاثي تيتروتولوين، حمض الكبريتيك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم، وحازوها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما حازوا واستعملوا بغير مسوغ الأدوات وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات وتفجيرها.

المتهمون الثاني والثالث والخامس قاموا بأعمال تحريض وإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، حيث رصدوا أماكن لاستهدافها في القاهرة والجيزة.