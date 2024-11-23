النيابة تحقق في وفاة الملحن محمد رحيم.. وتطلب التحريات

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالهرم، اليوم السبت، التحقيق في وفاة الملحن محمد رحيم، بعدما عثر عليه متوفي داخل شقته في منطقة الهرم.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابستها ومعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن شقيق الملحن، البالغ من العمر 45 عامًا، اشتبه في وفاته لوجود كدمات وجروح في ساقه وفمه، فحرر محضرًا بالواقعة.

وأكد المصدر أن فريق البحث الذي شكله اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، قام بمعاينة الشقة محل البلاغ دون العثور على آثار عنف بمداخلها ومخارجها، فضلاً عن تفريغ كاميرات المراقبة التي لم ترصد تردد أي شخص على المنزل بالتزامن مع الوفاة.

وأوضح المصدر أن المعاينة والتحريات خلصت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الإصابات المثبتة في تقرير مفتش الصحة ليست نتيجة اعتداء، مرجحًا أن تكون ناتجة عن حالته المرضية، خاصة أنه كان يعاني منذ أشهر من أزمات صحية استدعت دخوله العناية المركزة.