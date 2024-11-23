نص مذكرة محامي الفنان عمرو دياب في واقعة الصفع: "4 دفوع وفيديو الاعتداء"

كتب - أحمد عادل:

استمعت محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، لمرافعة المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان عمرو دياب، على خلفية اتهامه بصفع شاب أثناء إحياء حفل زفاف في فندق بالقاهرة الجديدة.

وتقدم المحامي أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، بمذكرة دفوع إلى هيئة المحكمة التمس فيها براءة موكله، وجاء نص المذكرة كالتالي:

أولًا: توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعدم تجاوز حدوده.

ثانيًا: عدم توافر أركان جريمة الإصابة العمدية للمدعو "سعد أسامة سعد عبد العاطي" طبقًا للقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام.

ثالثًا: تناقض أقوال المتهم "سعد أسامة سعد" بمحضر جمع الاستدلالات وأقواله أمام النيابة العامة بعكس ما جاء بمقطع الفيديو.

رابعًا: التراخي في الإبلاغ، حيث ثبت من الأوراق أن الفنان "عمرو عبد الباسط عبد العزيز" قد تقدم ببلاغ ضد المدعو "سعد أسامة سعد عبد العاطي" لقيامه بعد التقاط الصور معه بالإمساك به من جانبه والضغط عليه بشدة ومضايقته، وذلك ثابت من الفيديو الذي تم إرفاقه بمحضر جمع الاستدلالات.

واستعرض الدفاع أمام عدالة المحكمة فيديو تعدي المدعو "سعد أسامة" على الفنان "عمرو دياب" خلال الحفل.