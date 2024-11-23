الأجهزة الأمنية تفحص ملابسات وفاة الملحن محمد رحيم لبيان مدى وجود شبهة جنائية

كتب- صابر المحلاوي:

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات وفاة الملحن محمد رحيم، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وبيان مدى وجود شبهة جنائية في وفاته من عدمه.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، أنه من خلال الكشف الظاهري تبين وجود انتفاخ بالجسد بسبب مرور أكثر من 24 ساعة على الوفاة، كما تبين وجود زرقة شديدة في الوجه وخروج دم من الأنف، بالإضافة إلى وجود خربشة في كف اليد اليمنى، وجرح في زاوية الفم اليسرى، وآثار كدمات بالساق اليسرى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من شقيق الملحن محمد رحيم، الذي أبلغ قسم شرطة الهرم، باشتباهه في وجود شبهة جنائية وراء وفاة شقيقه.

حضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وأقر بأن هناك اشتباهًا في وفاة شقيقه بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة وجود كدمات وسحجات في جسده عقب الكشف المبدئي عليه.

تامر حسني يعلن تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

وأعلن الفنان تامر حسني، عن تأجيل تشييع جنازة الملحن محمد رحيم الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكتب تامر، عبر"ستوري" حسابه على إنستجرام: "تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم.. صلاة الجنازة ليست اليوم ، وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح اليوم السبت، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".