مزورو المحررات الرسمية والعملات الورقية في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية.

المعلومات والتحريات، أفادت بقيام المتهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية، بالإضافة إلى اصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

وبالفحص تبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وسبق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل، تزوير، مخدرات"، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات. وكان المتهم متخصصًا في تزوير المحررات الرسمية، بما في ذلك بطاقات الرقم القومي، ورخص القيادة، بالإضافة إلى اصطناع عملات ورقية محلية مزورة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته العديد من المضبوطات، أبرزها: أختام شعار الجمهورية المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، أكلاشيهات تقرأ بصمتها لبعض الجهات، الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، عدد من بطاقات الرقم القومي ورخص القيادة المزورة، فضلاً عن أوراق وشهادات ومستندات مزورة جاهزة للتزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود للوقوف على كافة تفاصيل نشاطه الإجرامي.