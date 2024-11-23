"تنفيذ أحكام ومخدرات وسلاح".. الداخلية تطارد تجار الكيف والسلاح في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسيوط، أسوان، دمياط"، حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق نتائج إيجابية، تمثلت في الآتي:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 44 قضية سلاح ناري غير مرخص، أسفرت عن ضبط 10 بنادق آلية، 34 بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 44 متهماً، 11 منهم لديهم معلومات جنائية، كما ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط 6.875 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 1.350 كيلو جرام من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 17 متهماً، 14 منهم لديهم معلومات جنائية، وتنفيذ 692 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط 7.100 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدرات "الهيروين والشابو" بحوزة 3 متهمين، 2 منهم لديهم معلومات جنائية. و4 قطع سلاح ناري غير مرخص، تشمل بندقية آلية، بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، خزينة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 805 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 8.5 كيلو جرام من مخدر البانجو، 7 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين. و4 قطع سلاح ناري غير مرخص تشمل بندقية خرطوش، 3 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و5 متهمين، 4 منهم لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجاري استكمال الحملات الأمنية لضبط المزيد من المخالفات والجريمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضمن مواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فضلاً عن ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.