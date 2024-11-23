"حاميها حراميها".. سائق يستولى على أموال شركته في المعادي

كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة في ضبط سائق بالقاهرة لاستيلائه على مبالغ مالية من الشركة التي يعمل بها.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة، بدأت عندما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، حيث ورد بلاغ من مالك شركة تقع مقرها بدائرة القسم، يفيد بتضرره من سائق خاص يعمل لديه، مقيم في نفس المنطقة.

وأوضح المبلغ أنه قام بتسليم السائق مبلغًا ماليًا يتضمن عملات محلية وأجنبية، بهدف إيداعه في حسابه بأحد البنوك، إلا أن السائق استولى على المبلغ وأغلق هاتفه المحمول.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط السائق المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.