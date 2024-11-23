لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"هجبلك شقة".. القبض على نصاب استولى على أموال المواطنين في عابدين

12:18 م السبت 23 نوفمبر 2024

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بتهمة النصب على المواطنين بزعم توفير شقق سكنية لهم.
وتبين من التحريات قيام المتهم، الذي له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، مدعيًا قدرته على توفير شقق سكنية لهم، حيث كان يستولي على مبالغ مالية من ضحاياه مقابل وعد بتوفير الشقق.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته أوراق ومستندات تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف بارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة.

قبض مديرية أمن القاهرة ضبط عاطل نصاب عابدين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"حاميها حراميها".. سائق يستولى على أموال شركته في المعادي

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية