"هجبلك شقة".. القبض على نصاب استولى على أموال المواطنين في عابدين

كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بتهمة النصب على المواطنين بزعم توفير شقق سكنية لهم.

وتبين من التحريات قيام المتهم، الذي له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، مدعيًا قدرته على توفير شقق سكنية لهم، حيث كان يستولي على مبالغ مالية من ضحاياه مقابل وعد بتوفير الشقق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته أوراق ومستندات تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف بارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة.