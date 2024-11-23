زوج لمحكمة الأسرة: "مراتي ريحتها وحشة.. بتدهن كريم برائحة التوم"

كتبت- فاطمة عادل:

جلس "طه.م"، 35 سنة، سائق، مع والده في زاوية المقهى، ووجهه شاحب وعيناه مليئتان بالقلق، أمسك بكوب الشاي دون أن يشرب منه، وقال بصوت منخفض: " مش عارف أعمل إيه... فكرت كثير، بس أنا مش قادر أكمل حياتى معاها".

تفاجأ والده وقال: "إيه اللي حصل يا طه؟ ليه الكلام ده؟ تنهّد الزوج وأجاب بحزن: "هاجر.ع"، 30 سنة، ربة منزل، زوجتى، بقت تنام كل ليلة وهي داهنة كريم بريحة التوم، التوم يا بابا! أنا مش عارف أنام جنبها، ريحتها مالية الأوضة، حسيت إن البيت بقى زي المطبخ طول الليل".

ضحك والده بصوت عالٍ: "يا راجل دا كريم يعني اكيد ليه فايدة للبشرة أو حاجة، طيب ما تكلمها وتفهم منها؟ رد طه بحزم: "كلمتها قالت لي إنه عشان بشرتها تبقى ناعمة وصافية، وإنه مفيد جدًا.

يكمل الزوج حديثه: "حاولت أقولها إن الريحة مش محتملة، لكنها لم تقتنع كل ليلة نفس المعاناة، وبدأت أفكر إن حياتي الزوجية انتهت بسبب كريم بريحة التوم".

ضحك والده مجددًا وقال: "يا طه، ريحة التوم تخليك تفكر في الطلاق؟ حاول تشوف حل وسط، يمكن تشتري لها كريم بريحة الورد، او تشم التوم مع شوية نعناع".

ابتسم "طه"وقال: " كلامك صح بس زوجتى لا تقتنع بتغير تلك الكريم ولا تحاول وضعه قبل دخولى البيت بل خلال وجودى فقط، حاولت الحل بدون ما أهرب، بس لم تقوم بمساعدتي بل تقوم بالعناد فقط".

وبعد مشادة 4 شهور، دون تغيير فى الوضع، طالبتها بالطلاق واتمام الاجراءات ولكنها تهربت، فلجأت الى محكمة الأسرة بالتجمع لرفع دعوى تطليق للضرر منها، وحملت رقم 1049 لسنة 2023، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الأن.