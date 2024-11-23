دفاع الفنان عمرو دياب يطالب بتعويض مدني عن الأضرار اللاحقة به

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، لمرافعة المحامي أشرف عبد العزيز دفاعًا عن الفنان عمرو دياب، وذلك على خلفية اتهامه بصفع شاب أثناء إحياء حفل زفاف في فندق بالقاهرة الجديدة.

طالب المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان عمرو دياب، بتعويض مدني لموكله بسبب الأضرار التي تعرض لها جراء تصرف الشاب "سعد أسامة" أثناء أداء عمله الفني. وأوضح المحامي أن موكله كان يقوم بعمله كعادته، حيث كان يؤدي فقرة غنائية في الحفل، بينما كان المدعو "أسامة سعد" يقوم هو أيضًا بعمله، وقال الدفاع: "لا يوجد غني وفقير في تلك الحالة كما ذكر دفاع الشاب".

وأضاف الدفاع أن "سعد أسامة" ترك عمله وتوجه إلى المسرح لالتقاط الصور مع الفنان، موضحًا أنه بعد التقاط عدة صور، كان يسعى للحصول على "التريند". وأشار المحامي إلى أن موكله كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه عندما رد على تصرف الشاب.

وتابع المحامي: "هل من الطبيعي أن يقوم شخص بتعطيل الفنان عن عمله؟ الشاب كان يسعى وراء الشهرة سواء من خلال دفع الفنان ليظهر وكأنه هو من أسقط الفنان، أو أن الفنان هو من يعتدي عليه، وكل ذلك يتنقل عبر السوشيال ميديا كما حدث".

وفي سياق متصل، قال الفنان عمرو دياب في تحقيقات النيابة العامة إنه أثناء إحيائه حفل الزفاف فوجئ بشخص يقوم بجذبه وقرصه، مما أثر على تركيزه في الحفل وتسبب في مضايقته، وهو ما دفعه للرد على الاعتداء بصفع الشاب على وجهه لإبعاده عنه.

وأضاف "دياب" أنه بعد الحادث، قرر ترك الحفل على الفور وأحاط محاميه لتحرير محضر ضد الشاب بتهمة الإيذاء المعنوي والجسدي، بالإضافة إلى التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة في الرابع من نوفمبر لبدء محاكمة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على الشاب، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "الشاب المصفوع من عمرو دياب". كما قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح لمحاكمته عن التهم الموجهة إليه.