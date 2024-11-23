دفاع عمرو دياب: الشاب والفنان كانا يقومان بعملهما ولا يوجد غني وفقير في تلك الحالة

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، إلى مرافعة المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان عمرو دياب، على خلفية اتهامه بصفع شاب أثناء إحياء حفل زفاف في فندق بالقاهرة الجديدة.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان عمرو دياب، إن موكله كان يقوم بعمله وهو إحياء فقرة غنائية في حفل الزفاف، كما أن المدعو أسامة سعد كان يقوم بعمله أيضًا، فلا يوجد غني وفقير في تلك الحالة كما ذكر دفاع الشاب.

وأضاف الدفاع أن المدعو "سعد أسامة" ترك عمله وذهب إلى المسرح للتصوير مع الفنان، وبعد أن التقط أكثر من صورة تذكارية، كان يسعى للحصول على "التريند". وأكد الدفاع أن موكله كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه.

وتابع دفاع عمرو دياب، "هل من الطبيعي أن يقوم شخص بتعطيل الفنان عن عمله؟ الشاب أراد التريند، سواء بدفع عمرو دياب ليظهر الشاب كالبطل الذي أسقط الفنان، أو أن يتعدى عليه الفنان وتتناقل السوشيال ميديا ما حدث، وهو ما حدث بالفعل."

وقال "عمرو دياب" في تحقيقات النيابة العامة إنه أثناء إحيائه لحفل الزفاف داخل فندق بالقاهرة الجديدة فوجئ بشخص يقوم بجذبه وقرصه، مما تسبب في عدم تركيزه أثناء الحفل وإزعاجه، ولذلك قام برد الاعتداء والاعتداء عليه بصفعة على وجهه لإبعاده عنه.

وتابع "عمرو دياب" في أقواله بالتحقيقات أنه بعد الحادث، ترك حفل الزفاف فورًا وأبلغ محاميه لتحرير محضر ضد الشخص لإيذائه معنويًا وبدنيًا، وللتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد حددت جلسة الدور الرابع من شهر نوفمبر لبدء محاكمة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على الشاب داخل حفل بإحدى الفنادق بالقاهرة، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب".

وقد قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح لنظر محاكمته عن التهمة الموجهة إليه.