النيابة الإدارية: إحالة 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة العاجلة (تفاصيل)

كتب- أحمد أبو النجا:

أمر المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ستة موظفين من المجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة بشأن تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" في منطقة "درب السعادة بالدرب الأحمر".

وشمل قرار الإحالة كلاً من: مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق. وذلك بعد أن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء المحل التجاري يعود إلى فترة سابقة على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل.

وتبين أن المواطن صاحب المحل التجاري استخدم هذا التقرير المُزور في تقديمه للمحكمة لإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل، مما مكنه من الاستمرار في استخدام الأرض المتعدى عليها.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة الإدارية اتخذت إجراءات قانونية ضد المتهمين وأحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، كما قامت بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الجرائم الجنائية المحتملة.