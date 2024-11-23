دفاع الشاب المصفوع من عمرو دياب: موكلي لم يرد الصفعة لأن الفنان في سن والده

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، لمرافعة المحامي دفاعًا عن الشاب "سعد أسامة"، المعروف إعلاميًا بـ "الشاب المصفوع من عمرو دياب"، وذلك على خلفية اتهامه بالإعتداء على الفنان أثناء إحياء حفل زفاف في فندق بالقاهرة الجديدة.

وقال المحامي دفاعًا عن "سعد أسامة"، إن موكله لم يرد الصفعة التي تلقاها من الفنان عمرو دياب لأنه يعتبره في سن والده، حيث يبلغ "دياب" من العمر 63 عامًا. وأوضح الدفاع أن "المجني عليه" قال: "مردتش أضرب عمرو دياب لأنه في سن والدي، وأبوه قال لو ضربوه بالنار كان أهون عليّ من ضربه بالقلم".

وأضاف "دفاع الشاب" أن موكله تعرض لحالة نفسية سيئة بعد الواقعة، مما أدى إلى إصابته بالاكتئاب وتركه عمله. وأشار إلى أن "سعد أسامة" كان في حالة من الصدمة بعد الحادث، واصفًا المشهد الذي وقع أمام الحضور بأنه أثر عليه بشكل بالغ.

وتابع "أسامة" في تحقيقات النيابة العامة، أنه تم الاعتداء عليه من قبل الفنان "عمرو دياب" بالصفع على وجهه أمام جمهور كبير، ومع كاميرات التصوير التليفزيوني وشاشات العرض، مما جعله يتعرض لملايين المشاهدات على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وأضاف أنه من جراء هذا الاعتداء، أصبحت الواقعة تعرف بـ "قلم عمرو دياب"، وأثرت بشكل كبير على حالته النفسية والمادية، حيث عانى من التنمر والاحتقار من المجتمع، إضافة إلى تأثير ذلك على صحته البدنية.

وأوضح "أسامة" أنه بعد الحادث، توجه إلى قسم شرطة التجمع الأول لتحرير محضر بالواقعة، إثر ما تعرض له من أضرار معنوية وجسدية.