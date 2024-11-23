تغيب "عمرو دياب" عن أولى جلسات محاكمته في "واقعة الصفع"

كتب - أحمد عادل

تغيب الفنان "عمرو دياب" عن أولى جلسات محاكمته بمحكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، على خلفية اتهامه بالتعدي على شاب داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الصفع".

وتنظر محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب، على خلفية اتهامه بصفع شاب أثناء إحياء حفل زفاف في فندق بالقاهرة الجديدة.

وقال "عمرو دياب" في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء إحيائه لحفل زفاف داخل فندق بالقاهرة الجديدة فوجئ بشخص يقوم بجذبه وقرصه، مما تسبب في تشتيت تركيزه أثناء إحياء الحفل، مما أزعجه. لذلك، قام برد الاعتداء والتعدي عليه وصفعه على وجهه لإبعاده عنه.

وتابع "عمرو دياب" أقواله في التحقيقات، قائلاً إنه فورًا بعد الواقعة ترك حفل الزفاف وقام بإبلاغ المحامي الخاص به لتحرير محضر ضد الشخص الذي اعتدى عليه، لما سببه له من إيذاء معنوي وبدني، بالإضافة إلى التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد حددت جلسة دور نوفمبر لبدء محاكمة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل حفل بأحد الفنادق بالقاهرة، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب".

وقررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح، لنظر محاكمته في التهمة الموجهة إليه في واقعة التعدي على الشاب.