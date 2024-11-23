اليوم.. أولى جلسات محاكمة الشاب "المصفوع من عمرو دياب"

كتب -صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنح القاهرة الجديدة، نظر أولى جلسات محاكمة الشاب سعد أسامة والمعروف إعلاميًا بـ"المصفوع من عمرو دياب"، على خلفية اتهامه بالاعتداء على الفنان.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة ، أعلنت إحالة سعد أسامة المعروف إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب"، إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على الفنان داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.

محامي النجم عمرو دياب، كان قد قام بتحرير محضر في قسم شرطة التجمع الأول، ضد الشاب، واتهمه فيه بالقيام بقرص "عمرو" ومضايقته، خلال مشاركته بالغناء في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.