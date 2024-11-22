"هضربك بالنار".. قانوني يوضح عقوبة المتهم بتهديد زيزو

كتب- صابر المحلاوي:

في واقعة شغلت الرأي العام وأثارت غضب الجماهير، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم ظهر في مقطع فيديو يهدد لاعب نادي الزمالك أحمد مصطفى سيد "زيزو".

أكد المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المتهم يواجه عقوبات صارمة بموجب قانون العقوبات المصري، الذي يجرم التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تبدأ من الحبس سنتين وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بسبب أنه قام بتهديده بالقتل بأمر مصحوب بطلب مادي وهو عدم انتقاله لنادي منافس، وفقًا لخطورة الجرم وتأثيره على الأمن المجتمعي.

"هضرب عليك نار يا زيزو.. هتسيبنا هتندم"، مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم نشره أحد الأشخاص مقيم في محافظة القليوبية، وظهر خلاله وهو يهدد لاعب نادي الزمالك، بالتعرض له في حال تركه للنادي وانتقاله لنادٍ آخر.

وأشار "هيثم عباس"، إلى أنه لا يختلف الأمر ما يدعيه المتهم من طلب مشاهدات لصفحته الشخصية، وهنا نشاهد الحال الذي تم الوصول إليه من أمرين أولهما انعدام الثقافة القانونية وانعدام احترام الغير طالما سوف حقق استفادة أيا ما كانت.

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على المتهم الذي ظهر في الفيديو، واعترف أنه يريد من وراء ذلك رفع نسب المشاهدة على صفحته الشخصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

"أنا بعشق نادي الزمالك وبحب اللاعب أحمد زيزو"، هكذا بدأ المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق، قائلا "أنا كنت بهزر ونشرت الفيديو على سبيل المزاح".

وأضاف المتهم، كان هدفي من التهديد اني أحقق نسب مشاهدة عالية، وبالفعل حقق الفيديو تفاعلا كبيرا، ولم أعلم أن الأمور ستأخذ منحى آخر.

وبدأت الواقعة، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد لاعب كرة القدم بنادي الزمالك أحمد مصطفى الشهير بـ"زيزو"، حال تركه النادي وانتقاله لناد آخر: "هضرب عليك نار يا زيزو.. هتسيبنا هتندم".

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية وأقر بقيامه ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.