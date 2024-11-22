مأساة "الدليفري" ضحية سيارة الشيف.. بني هارون تودّع "عريسها" بالدموع (فيديو وصور)

قبل محاكمة غدًا.. ماذا قال الشاب المصفوع من عمرو دياب في التحقيقات ؟

كتب ـ رمضان يونس وحمدى سليمان:

في مشهد مهيب، ودع أهالي قرية بني هارون بمحافظة بني سويف، "عبد الرحمن فرج" ضحية دهس نجل زوجة شيف شهير بالشيخ زايد، أمس الخميس، الذي وقع بالقرب من كومبوند زايد 2000، حال توصيل الأخير أوردر طلبات بعد منتصف الليل.

وشهد تشييع جثمان عامل الدليفرى، تواجد المئات من أهالي البلدة والقرى المجاورة، وسط صراخ وانهيار أسرة الضحية وأقاربه، عقب صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير، بعد خروج تصريح النيابة بدفن الجثمان، عقب توقيع الكشف الطبي لتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير طبي به، حيث تتم مراسم الدفن إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته في قرية العلالمة.

وأمرت النيابة العامة بحبس نجل زوجة شيف شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان عما إذا كان المتهم "ع" يتعاطي أي مواد مخدرة وقت وقوع الحادث، من عدمه، وقررت النيابة إخلاء سبيل الشيف عقب سماع أقواله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على نجل شيف شهير و والده "ش"، بعد ساعات من وقوع حادث الدهس على الطريق.

تفاصيل الحادث

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغًا عن وقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة قائد دراجة نارية، بالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالدراجة من الخلف، مما أدى إلى الحادث، حيث أفاد شاهد عيان بأن قائد السيارة توقف على بعد 100 متر نتيجة عطل أصاب السيارة، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.

اعترافات المتهم

في وقت لاحق، حضر مالك السيارة إلى مقر القسم مصطحبًا نجل زوجته، وهو طالب يبلغ من العمر 16 عامًا ولا يحمل رخصة قيادة، واعترف بأن نجل زوجته كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث. وأكد أن المتهم فر من الموقع خشية غضب المواطنين. وتمكن الشاهد من التعرف على مرتكب الواقعة.

تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، ومالكها، ونجل زوجته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.