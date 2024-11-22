لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قبل محاكمة غدًا.. ماذا قال الشاب المصفوع من عمرو دياب في التحقيقات ؟

08:30 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحد رواد السوشيال ميديا يتضامن مع عمرو دياب
  • عرض 9 صورة
    تباين اراء السوشيال ميديا حول واقعة صفع عمرو دياب
  • عرض 9 صورة
    رواد السوشيال ميديا ينتقدون عمرو دياب
  • عرض 9 صورة
    رواد السوشيال ميديا يهاجمون عمرو دياب
  • عرض 9 صورة
    عمرو دياب يثير الجدل من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي
  • عرض 9 صورة
    مطالبات بمقاطعة عمرو دياب
  • عرض 9 صورة
    السوشيال ميديا تنتقد تصرف عمرو دياب
  • عرض 9 صورة
    انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي لعمرو دياب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل

تنظر محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة الشاب "سعد أسامة" والمعروف إعلاميًا بـ الشاب المصفوع من "عمرو دياب"، على خلفية اتهامه بالاعتداء على الفنان أثناء إحياء حفل زفاف في فندق بالقاهرة الجديدة.

وقال "سعد أسامة" في تحقيقات النيابة العامة، أن قام المشكو في حقه "عمرو دياب" بالتعدي علي بأن قام بصفعي على وجهي بالقلم أمام حشد كبير من الناس، وكذا أمام كاميرات التصوير التليفزيونى وشاشات العرض والجمهور الحاضرين ، الأمر الذى جعل ملايين الناس ترى هذا الإعتداء بالصفع على وجهي مباشرة بعدما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية وكذا بعد انتشاره على وسائل التواصل االجتماعي مثل النار فى الهشيم.

وتابع "أسامة سعد"، أن الواقعة عُرفت بـ "قلم عمرو دياب"، مما أصابني من الضرر النفسي والمادي والأدبي الذي عانيت منه وقتها وما زلت أعاني منه حتى الآن في احتكاك بالمجتمع وعانيت وقتها من إكتئاب مفرط وعدم رغبة في العمل للتنمر الذي أتعرض له والإحتقار الذي ألحظه في أعين الناس وخاصة عائلتى وأهل بلدتي.

وأضاف الشاب، أن الواقعة كان لها بالغ الأثر على صحتي البدنية الأمر الذي أقعدني عن العمل، وحيث أنني على إثر ذلك الإعتداء وبعد أن أفقت من الصدمة التي تعرضت لها توجهت إلى قسم شرطة التجمع األول لتحرير محضر بالواقعة.

"شدني وقرصني".. قبل أولى جلساته ماذا قال "عمرو دياب" في التحقيقات في واقعة الصفع؟

المصفوع عمرو دياب واقعة الصفع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية