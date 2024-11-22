قبل محاكمة غدًا.. ماذا قال الشاب المصفوع من عمرو دياب في التحقيقات ؟

كتب- أحمد عادل

تنظر محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة الشاب "سعد أسامة" والمعروف إعلاميًا بـ الشاب المصفوع من "عمرو دياب"، على خلفية اتهامه بالاعتداء على الفنان أثناء إحياء حفل زفاف في فندق بالقاهرة الجديدة.

وقال "سعد أسامة" في تحقيقات النيابة العامة، أن قام المشكو في حقه "عمرو دياب" بالتعدي علي بأن قام بصفعي على وجهي بالقلم أمام حشد كبير من الناس، وكذا أمام كاميرات التصوير التليفزيونى وشاشات العرض والجمهور الحاضرين ، الأمر الذى جعل ملايين الناس ترى هذا الإعتداء بالصفع على وجهي مباشرة بعدما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية وكذا بعد انتشاره على وسائل التواصل االجتماعي مثل النار فى الهشيم.

وتابع "أسامة سعد"، أن الواقعة عُرفت بـ "قلم عمرو دياب"، مما أصابني من الضرر النفسي والمادي والأدبي الذي عانيت منه وقتها وما زلت أعاني منه حتى الآن في احتكاك بالمجتمع وعانيت وقتها من إكتئاب مفرط وعدم رغبة في العمل للتنمر الذي أتعرض له والإحتقار الذي ألحظه في أعين الناس وخاصة عائلتى وأهل بلدتي.

وأضاف الشاب، أن الواقعة كان لها بالغ الأثر على صحتي البدنية الأمر الذي أقعدني عن العمل، وحيث أنني على إثر ذلك الإعتداء وبعد أن أفقت من الصدمة التي تعرضت لها توجهت إلى قسم شرطة التجمع األول لتحرير محضر بالواقعة.

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