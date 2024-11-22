"شدني وقرصني".. قبل أولى جلساته ماذا قال "عمرو دياب" في التحقيقات في واقعة الصفع؟

كتب- أحمد عادل

تنظر محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب، على خلفية اتهامه بصفع شاب أثناء إحياء حفل زفاف في فندق بالقاهرة الجديدة.

وقال "عمرو دياب" في تحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء إحيائه لحفل زفاف داخل فندق بالقاهرة الجديدة فوجئت بشخص يقوم بجذبي وقرصي، وتسبب في عدم تركيزي في إحياء الحفل ومضايقني، لذلك قمت برد الاعتداء والتعدي عليه وصفعه على وجهه لإبعاده عني.

وتابع "عمرو دياب" أقواله في التحقيقات، إنه على الفور ترك حفل الزفاف وقام بإحضار المحامي الخاص به، لتحرير محضر ضد الشخص لإيذائه معنويًا وبدنيًا والتشهير به على مواقع التواصل الإجتماعي.

وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلسة الدور الرابع من شهر نوفمبر، لبدء محاكمة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب".

وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب"، إلى محكمة الجنح لنظر محاكمته عن التهمة الموجهة إليه.