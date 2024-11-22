واقعة دهس "الشيخ زايد" .. النيابة تصرح بدفن دليفرى الطلبات

كتب ـ رمضان يونس:

صرحت جهات التحقيق بنيابة الشيخ زايد الجزئية بالجيزة، بدفن "عبد الرحمن فرج" ـ دليفري زايد ـ ضحية دهس نجل شيف شهير بالقرب من بالقرب من كمبوند زايد 2000 حال توصيله أوردر، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي عليه لإعداد تقرير وافٍ عن الحادث وما جرى فيه وأسباب الوفاة.

تُقام صلاة الجنازة على عامل الدليفرى فى المسجد الكبير بقرية بني هارون في مركز بني سويف، ومن ثمٌ تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته في قرية العلالمة. وفق ما ذكر نجل عم الضحية في تصريحات خاصة عبر "مصراوي"

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على نجل شيف شهير و والده "ش"، بعد ساعات من وقوع حادث الدهس على الطريق.

تفاصيل الحادث

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغًا عن وقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة قائد دراجة نارية، بالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالدراجة من الخلف، مما أدى إلى الحادث، حيث أفاد شاهد عيان بأن قائد السيارة توقف على بعد 100 متر نتيجة عطل أصاب السيارة، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.

اعترافات المتهم

في وقت لاحق، حضر مالك السيارة إلى مقر القسم مصطحبًا نجل زوجته، وهو طالب يبلغ من العمر 16 عامًا ولا يحمل رخصة قيادة، واعترف بأن نجل زوجته كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث. وأكد أن المتهم فر من الموقع خشية غضب المواطنين. وتمكن الشاهد من التعرف على مرتكب الواقعة.

تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، ومالكها، ونجل زوجته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.