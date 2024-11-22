شاهد في دهس ابن شيف شهير لعامل: السيارة كانت تسير بسرعة 160 بمصابيح مظلمة

"شدني وقرصني".. قبل أولى جلساته ماذا قال "عمرو دياب" في التحقيقات

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة في الشيخ زايد تفاصيل التحقيقات المتعلقة بالقضية رقم 5268 لسنة 2024 جنح أول الشيخ زايد، والخاصة بواقعة دهس عامل دليفري بسيارة "رانج روفر" مملوكة لشيف شهير.

وأصدرت النيابة، تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، عدة قرارات لفحص ملابسات الحادث.

وتضمنت القرارات إعداد رسم كروكي لتصور وقوع الحادث، وتكليف رجال المباحث بجمع التحريات اللازمة لتحديد المتسبب في الحادث وظروف وقوعه، بالإضافة إلى بيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

كما كلفت النيابة مفتش الصحة بإجراء الكشف الطبي على جثة الضحية لبيان وجود شبهة جنائية من عدمها، والتصريح بالدفن في حال انتفاء الشبهة الجنائية.

وطلبت النيابة أيضًا تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وفحص السيارة والدراجة النارية لتحديد التلفيات الموجودة بهما.

كما أوعزت للمهندس الفني بفحص بصمات الشاسيه والموتور، والتحقق من كفاءة أنظمة الفرامل، والإضاءة، والتنبيه.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى شهادة مهندس كمبيوتر كان شاهد عيان على الحادث، وأفاد الشاهد بأنه كان يقود سيارته بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة على طريق البستان، حين شاهد سيارة تسير بسرعة فائقة تتجاوز 160 كيلومتراً في الساعة مع مصابيح مظلمة.

وأوضح أنه رأى السيارة تطيح بالدراجة النارية التي كان يقودها الضحية أثناء تغييره للحارة المرورية بهدوء، وذكر أن السيارة دهست الدراجة وأطاحت بجسد الضحية، الذي سقط على الأرض فاقداً الحياة.

وأضاف الشاهد أنه لاحق السيارة المتسببة في الحادث، والتي تعطلت على مسافة من موقع التصادم، وعندها، حضر الشيف الشهير إلى الموقع وحاول نقل السيارة باستخدام ونش إنقاذ، لكن الشاهد وبعض المارة تمكنوا من منعه، وأشار إلى أن الشيف وقائد السيارة ومن كان بصحبته غادروا المكان فور ذلك.