جثة و4 مصابين في انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الواحات
04:14 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الواحات اليوم الجمعة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد الطريق الإقليمي.
انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة نصف نقل اتجاه 6 أكتوبر نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
أسفر عن الحادث حالة وفاة و4 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.
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