الداخلية تكشف تورط ابن زوجة شيف شهير في دهس عامل دليفري بالشيخ زايد



كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادث تصادم وقع في الشيخ زايد، حيث اصطدمت سيارة تُنسب إلى شيف شهير بدراجة نارية، ما أدى إلى وفاة قائدها.

تفاصيل الحادث

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغًا عن وقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة قائد دراجة نارية. بالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالدراجة من الخلف، مما أدى إلى الحادث. وأفاد شاهد عيان بأن قائد السيارة توقف على بعد 100 متر نتيجة عطل أصاب السيارة، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.

اعترافات المتهم

في وقت لاحق، حضر مالك السيارة إلى مقر القسم مصطحبًا نجل زوجته، وهو طالب يبلغ من العمر 16 عامًا ولا يحمل رخصة قيادة، واعترف بأن نجل زوجته كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث. وأكد أن المتهم فر من الموقع خشية غضب المواطنين. وتمكن الشاهد من التعرف على مرتكب الواقعة.

الإجراءات القانونية

تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، ومالكها، ونجل زوجته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.