الآثار المزيفة تنهي مغامرة 9 متهمين بالنصب على المواطنين في بدر

كتب- علاء عمران:



تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 متهمين، تخصصوا في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم امتلاكهم قطعًا أثرية ثمينة.



وكشفت التحريات أن المتهمين استأجروا فيلا بدائرة قسم شرطة بدر كمقر لإدارة نشاطهم الإجرامي، حيث استغلوا ضحاياهم بإقناعهم بحيازتهم قطعًا أثرية وعرضوها عليهم مقابل مبالغ مالية ضخمة، مدعين حاجتهم إلى تمويل لاستكمال عمليات التنقيب المزعومة.



وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات الفيلا وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى أوراق ملونة بحجم الأوراق النقدية، وثلاثة هواتف محمولة تحوي مقاطع فيديو لقطع أثرية مزعومة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، بينما تتواصل الجهود لتعقب عناصر متورطة أخرى في القضية.