ضبط 83 مروجًا للمخدرات في محيط المدارس والجامعات خلال 3 أيام



كتب - علا عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تنفيذ سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف ضبط مروجي المواد المخدرة في محيط المدارس والمعاهد والجامعات.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت هذه الحملات عن ضبط (69) قضية متنوعة، حيث تم القبض على (83) شخصًا متورطًا في ترويج المخدرات.

وقد شملت المضبوطات كميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط: 77.620 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و12.150 كيلو جرام من مخدر الآيس (الشابو)، و11.675 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و7.250 كيلو جرام من مخدر القنب "هيدرو"، و2.150 كيلو جرام من مخدر الحشيش الصناعي، و200 جرام من مخدر الإستروكس، و30 جرام من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى 4637 قرص مخدر و1800 قرص و300 أمبول من المواد المؤثرة و150 قرص إكستاسي.

كما تم تنفيذ (36) حكم قضائي متنوع، وضبط (فرد محلي - 4 طلقات - 9 سيارات - 4 دراجات نارية - 30 قطعة سلاح أبيض - 6 ميزان حساس - 2 قطعة مشغولات ذهبية).

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.