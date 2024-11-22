الداخلية تكشف كواليس ضبط المتهم بتهديد "زيزو"

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر تهديدًا للاعب "أحمد سيد زيزو" لاعب نادي الزمالك بإيذائه حال انتقاله من ناديه الحالي إلى نادٍ آخر.



تحركت الجهات المختصة فور رصد الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه في دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه لم يكن يقصد تهديد اللاعب؛ وأنه قام بتسجيل ونشر الفيديو على سبيل المزاح، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وزيادة التفاعل لتحقيق أرباح مادية من محتواه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهموباشرت النيابة التحقيق.