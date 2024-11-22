الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء مشرفة حضانة على طفلة بالغربية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشرفة بإحدى الحضانات في محافظة الغربية وهي تتعدى بالضرب على طفلة صغيرة باستخدام عصا أثناء الشرح.

عقب رصد الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات، وتم تحديد هوية المشرفة المتورطة في الواقعة. وعلى الفور، جرى ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمة للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه، وسط تفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بإنزال أقصى العقوبات بحق المعتدية.