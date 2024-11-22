مأمورية تطارد ابن شيف شهير قتل عريسًا بالخطأ بالشيخ زايد



كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط ابن شيف شهير متهم بقتل عامل دليفري بالخطأ، دهسهع بسيارة فارهة بمدينة الشيخ زايد فجر الجمعة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وجه رئيس قطاع أكتوبر وضباط فرقة مباحث الشيخ زايد بإيفاد مأمورية لتحديد مكان المتهم الهارب وضبطه لعرضه على النيابة العامة.

قصة مروعة دارت أحداثها بإحدى الطرق بمدينة الشيخ زايد، صوت ارتطام قوي بدد حالة الهدوء المعتادة، مشهد دموي أعلن رحيل صادم لعريس دفع حياته ثمن سائق قاد بسرعة جنونية.

الثالثة فجر الجمعة، استعد "عبد الرحمن فراج" للحصول على إجازة لإتمام إجراءات زواجه من نصفه الثاني، مديره وافق على منحه تلك الإجازة بعد انتهاء يوم عمله الشاق لكن القدر كتب له نهاية أخرى.

صاحب الـ24 عامًا استقل دراجته النارية لتوصيل طلب أخير بالقرب من كمبوند زايد 2000. لحظات قليلة كانت تفصله عن مشهد أخير مأساوي، ابن شيف شهير "ع.ا." يسير بسرعة تتجاوز 200 بسيارة "رينج روفر" تحمل أرقام لوحة معدنية "ع م ر 667" فأطاح به لمسافة تتجاوز 10 أمتار.

ابن محافظة بني سويف سقط غارقًا في دمائه أمام حديقة السلمانية بينما هرب السائق المتهور إلى داخل المنتجع السكني يستغيث بأبيه الشيف الشهير الذي عاد بعد دقائق يوبخ المارة محاولا رفع السيارة بواسطة ونش لكن حضور زملاء عامل الدلفري حال دون نقلها من موقع الحادث لحين وصول الشرطة.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه رجال المباحث بقسم شرطة الشيخ زايد بسرعة فحص الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث فضلا عن سماع أقوال شهود عيان وصفوا الواقعة بالمرعبة وتعمد ابن الشيف الشهير خرق قواعد المرور بدءًا بتجاوزه إشارة المرور وعدم التزامه بالسرعة المقررة على طريق غير سريع.

قبل أذان الفجر، وصلت أسرة عامل الدليفري موقع الحادث قادمة من مساكن المعهد الديني ببني سويف، والدته لم تتحمل وقع الصدمة، انهارت من البكاء وخارت قواها من هول الفاجهة، أخذت تردد كلمات تخلع القلوب "ابني عريس راح في غمضة عين" مطالبة رجال الشرطة "عايزة حق ابني.. دا عريس يا ولاد".