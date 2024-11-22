السيولة المرورية تسيطر على شوارع القاهرة والجيزة صباح الجمعة



كتب - علاء عمران:

شهدت الشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة خلال فترة الذروة الأولى، وسط انتشار أمني مكثف لمتابعة حركة السير وضمان انتظامها في الشوارع والميادين الحيوية.

سادت حالة من الانسيابية المرورية أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، سواء القادم من الجيزة إلى وسط القاهرة، أو المتجه نحو مدينة نصر عبر محور النصر. وشهدت مناطق مدينة نصر، مثل شارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات، حركة سير منتظمة وصولًا إلى الطريق الدائري.

وفي منطقة وسط البلد، تميزت حركة السير بالسلاسة عبر مداخل ميدان التحرير، واستمرت الانسيابية أعلى كورنيش النيل باتجاه مناطق الملك الصالح وحلوان.

أما في الجيزة، فشهدت محاور رئيسية، مثل شوارع الجيزة والنيل السياحي والبحر الأعظم، انتظامًا في حركة السيارات، باستثناء شارع الهرم الذي تأثرت حركته بالأعمال الإنشائية لمحطات مترو الأنفاق الجديدة، مما استدعى إلزام السائقين بالطرق البديلة المحددة.

على الطريق الزراعي، اتسمت حركة السيارات بالانتظام للقادمين من مدينة بنها باتجاه ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وصولًا إلى كورنيش النيل وميدان عبد المنعم رياض.

وتتابع الإدارة العامة للمرور حركة السيارات عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في المحاور الرئيسية، مع تجهيز الأوناش المرورية لرفع أي أعطال أو حوادث تعيق حركة السير. كما تم نشر سيارات الإغاثة والخدمات المرورية لضمان استجابة فورية لأي طارئ.