حكاية كلب" أشعل النار في"عزبة المفتي".. والجنايات تعاقب 3 جناة بالسجن 15 عامًا



كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "9" جنايات الوراق بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا على خليفة اتهامهم بقتل عامل

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رجب فكري مصطفى و مصطفى محمد عبد اللطيف ومحمد عبد الحميد و سكرتارية خالد شعبان.

وترافع المستشار القانوني عبد الناصر فايد الحاضر عن المتهمين، ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل في عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم في إصابة المجني عليه و توافر حق الدفاع الشرعي لدى موكله، و تناقض في أقوال شاهد الإثبات - شاهد الرؤية شقيق زوجة المجني عليه ـ فضلا عن انعدام وجود ثمة دليل فني بالواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة،أن المتهمين في القضية رقم 5383 لسنة 2024 جنايات الوراق، والمُقيدة برقم 2786 لسنة 2024 كُلي شمال الجيزة "إسماعيل.م"، و"مصطفى.إ"، و"إبراهيم .م"، قتلوا "أحمد شحاته"،عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ وذلك إثر خلافٍ بينهم وذويه، إذ نشبت بين الطرفين مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة حينها باغته المتهم الأول " إسماعيل"، ضربا بسلاح أبيض "مطواة" بأن كال له طعنة استقرت بصدره قاصدًا قتله محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة.

وفق أوراق الدعوى فإن تحريات البحث الجنائي، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين المتهم الأول والمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة فيما بين الشاهد الأول "محمد حسن" والمتهم الأول بسبب خلاف بينهما على ـ بُراز كلب ـ حينها استغاث الشاهد بالمجني عليه "أحمد شحاته" للدفاع عنه.

وبينت تحريات البحث الجنائي أن المتهم الأول استنصر بالثاني والثالث، وحال حضور المجني عليه باغته الأول ضربا بسلاح أبيض "مطواة" بأن كال له طعنة استقرت بصدره محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الواقعة محرزين أدوات عصا.

وأحال المستشار تامر صافي الدين المحامٍ العام لشمال الجيزة الكلية، المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنايات الجيزة، والتي أصدرت قرارها بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهمين عما نسب إليهم من اتهامات.