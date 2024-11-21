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"إلحقوني في حرامي".. استغاثة تمنع سرقة فيلا شقيق وزيرة سابقة بأكتوبر

07:40 م الخميس 21 نوفمبر 2024

سقوط لص المساكن -صورة تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

يقظة حارس فيلا شقيق وزيرة سابقة حالت دون الاستيلاء على محتوياتها بمدينة السادس من أكتوبر، سرعان ما تدخلت الشرطة لتضبط المتهم متلبسًا.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود استغاثة من حفير خصوصي لفيلا بتسلسل لص وشروعه في سرقتها.

مفتش مباحث فرقة أكتوبر وجه بسرعة تحرك أقرب دورية أمنية، وأمسك الضباط بشاب له معلومات جنائية في أثناء قطعه أسلاك كهربائية خاصة بفيلا أستاذ جامعي -شقيق وزيرة سابقة- واقتياده إلى القسم.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وجه رجال المباحث الجنائية بفحص سجل المتهم الجنائية وتطوير مناقشته للوقوف على نشاطه ومطابقة طريقة تنفيذه لجرائمه مع بلاغات مشابهة.

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