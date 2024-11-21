الداخلية تحتفي باليوم العالمى لحقوق الطفل

القاهرة - مصرواي:

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالاحتفاء باليوم العالمى لحقوق الطفل، ونظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال - دور رعاية الأطفال الأيتام - مستشفيات الأطفال).

كما تم إيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وتنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.

ولاقت المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال، وأثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعي.