22 فبراير .. الحكم في دعوى تطالب بخفض سعر"الفياجرا" في الأسواق

كتب ـ محمد الصاوي:

حجزت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى رقم 83835 لسنة 78 والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الدواء، إلى 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

وقال هاني سامح المحامي ومقيم الدعوى، إن هيئة الدواء المصرية، أحالت طلب خفض أسعار الفياجرا والكاتافلام، إلى الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو خفض الأسعار في الدعوى المرفوعة من جانبه، أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات، بمجلس الدولة.

أضاف أنه تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بتخفيض سعر الفياجرا وبعض الأدوية.

وطالبت الدعوى، بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولارا، وتنتج 10 آلاف قرص تركيز 100 مجم، ويباع القرص بسعر 25 جنيها أو 100 جنيه للعبوة الـ4 أقراص، بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرشا، ويبيعها منتجو و موزعو الدواء ببونص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الأرباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.

وجاء في الدعوى، أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار هامشية جدا في صناعة الدواء ولا تثير شيئا من ناحية التكلفة، حيث إن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات آلاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش.

كما طالبت الدعوى، بخفض أسعار دواء جابابنتين أو كونفنتين أو نيورونتين، وهي من أدوية الجدول لعلاج الصرع، ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5 دولار، وتنتج حوالي 10 آلاف قرص تركيز 100 مجم، وتباع العبوة 20 قرصا بسعر 80 جنيها.