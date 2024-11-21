ضبط 6540 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية تكثيف حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية بارزة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف المجالات الأمنية.

جهود شرطة النقل والمواصلات

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مكثفة لضبط المخالفات والظواهر السلبية المؤثرة على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط 1583 قضية متنوعة.

جهود شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 6540 قضية سرقة تيار كهربائي إلى جانب مخالفات متعلقة بشروط التعاقد.

جهود مباحث الضرائب والرسوم

في مجال مكافحة الجرائم الضريبية، نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 460 قضية متنوعة شملت مخالفات الضرائب العامة، وقضايا مخالفات الجمارك، وقضايا تحري مديونيات لصالح مصلحة الضرائب.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 190 قضية متنوعة، أبرزها مخالفات البناء، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية المتعلقة بالضبط الإداري.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية شن الحملات المكثفة على مستوى الجمهورية لمواجهة مختلف صور الجريمة وتعزيز السيطرة الأمنية وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية.